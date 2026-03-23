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Lotta scudetto, Milan, Inter e Napoli a pari merito a fine stagione? Le possibili combinazioni
Lotta scudetto, l’analisi delle ultime otto giornate di Serie A e gli scenari matematici che potrebbero decidere il campionato
Nonostante il recente pareggio ottenuto a Firenze per 1-1, la capolista mantiene un vantaggio che appare rassicurante sulla concorrenza. Al momento il Milan insegue in seconda posizione con sei lunghezze di distacco, mentre il Napoli occupa il terzo gradino del podio a meno sette. Tuttavia, con otto giornate ancora da disputare nel campionato di Serie A Enilive, la matematica tiene vive speranze e combinazioni che sembrano ai limiti dell’impossibile, inclusa una soluzione totalmente inedita per la lotta scudetto: l’arrivo di tre formazioni alla stessa quota in vetta.
Il regolamento in caso di arrivo a tre teste
Secondo le proiezioni diffuse da SportMediaset, un arrivo a tre squadre alla medesima quota a fine campionato è ancora matematicamente possibile. Si tratterebbe di una prima volta assoluta e, dato che concludere il torneo a pari punti comporta uno spareggio in gara secca per assegnare il tricolore, sorge spontaneo il dubbio su chi verrebbe escluso dalla finale. La risposta risiede nella classifica degli scontri diretti tra le formazioni coinvolte, un criterio che servirebbe a “tagliare” la terza incomoda dalla corsa al titolo.
I criteri della classifica avulsa e gli spareggi
L’esito di questa graduatoria speciale risulta sorprendente. I rossoneri guidano infatti con 9 punti, seguiti dai partenopei a quota 4, mentre la squadra di Cristian Chivu chiude con un solo punto. Di conseguenza, se la lotta scudetto dovesse terminare con tre club appaiati, lo spareggio per il titolo si disputerebbe a San Siro tra il Diavolo e la compagine di Antonio Conte, escludendo i nerazzurri.
Questo equilibrio non verrebbe scalfito nemmeno da una eventuale vittoria azzurra nel big match del 6 aprile. Restano inoltre percorribili gli spareggi a due: in caso di arrivo a pari punti tra milanisti e una delle due rivali, il match decisivo si giocherebbe in casa dei rossoneri; qualora invece si ritrovassero appaiati il club campano e la formazione di Chivu, la sfida scudetto andrebbe in scena allo stadio Maradona.