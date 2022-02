ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex attaccante Massimo Maccarone è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24, dicendo la sua sulla lotta scudetto:

«8 punti di distanza dalla vetta non sono pochi. Come in tutte le cose finchè non c’è la matematica c’è speranza, però secondo me deve puntare ad arrivare il più lontano possibile con l’obiettivo principale che è e resta quello della Champions. Per come si era messa la stagione sarebbe un buon traguardo»

