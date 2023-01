Lotito: «Non è possibile che in Serie A ci siano società che non hanno un centro sportivo di proprietà». Le parole del presidente della Lazio

Claudio Lotito ha parlato dei problemi in Serie A e in particolare della riforma dei campionati. Ecco le parole del presidente della Lazio:

«A una visione complessiva generale che prevalga sugli interessi corporativi. Ogni lega deve avere un’organizzazione, un’identità e una mission. Devono esserci dei criteri minimi e massimi: ma secondo lei è possibile che in Serie A ci siano società che non hanno un centro sportivo di proprietà? In tutte le categorie bisogna dotarsi di strutture adeguate e ci devono essere degli obblighi economici».