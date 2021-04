Prosegue il caso tamponi che ha visto indagata la Lazio. Dopo la prima udienza, che ha visto il giudice Mastrocola decidere per 150.000 euro di multa per la società, 7 mesi di inibizione per il presidente Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia, la Procura torna in campo.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Procura guidata da Giuseppe Chinè avrebbe chiesto l‘aggravamento delle sanzioni contro il presidente. A giorni verrà fissata l’udienza. La prossima settimana, inoltre, verrà prelevato il DNA a Immobile, Leiva e Strakosha.