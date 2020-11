Longo: «La reazione di Ibrahimovic? Un campione non può mai essere…»

Moreno Longo, intervistato da TMW Radio, ha parlato della reazione di Zlatan Ibrahimovic di giovedì scorso

Moreno Longo, intervistato da TMW Radio, ha parlato della reazione di Zlatan Ibrahimovic di giovedì scorso: «La reazione di Ibra denota il carattere di un campione che non può mai essere soddisfatto dopo una sconfitta, soprattutto così brutta.

Detto questo, ci può stare una battuta d’arresto in un percorso straordinario che Pioli e la società sono riusciti a fare sinora. Perdere una partita dopo ventiquattro risultati utili consecutivi non è un campanello d’allarme, per questo la squadra non deve smarrire la fiducia. Ora la cosa fondamentale è gestire questa sconfitta nella maniera corretta in vista delle prossime sfide».