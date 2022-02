ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Miriam Longo intervenuta a Milan Tv nel post gara contro la Samp ha commentato la vittoria delle rossonere

Miriam Longo , intervenuta a Milan Tv nel post gara contro la Samp ha commentato la vittoria delle rossonere:

«Oggi è stata un’occasione utile per migliorare il nostro gioco e prepararci per le prossime gare nella miglior maniera possibile, sto imparando a mettermi più a disposizione della squadra, la prova è che segnamo tutte, questo è un grande segnale perchè siamo una grande squadra adesso. Abbiamo un tipo di gioco che mira a far segnare più giocatrici e siamo contente, il risultato di un bel gruppo e di un unione che si sta creando. Noi onoriamo sempre la maglia non vediamo l’ora di poter tornare a rivedere i tifosi in tribuna però sentire il loro affetto anche da fuori, è una bellissima emozione»