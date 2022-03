Longo: «Voglio giocare e vincere il più possibile»

Miriam Longo si è raccontata rispondendo a delle domande dei tifosi sulla pagina Instagram di Assist Women. Ecco cosa ha detto

Miriam Longo si è raccontata rispomdendo a delle domande dei tifosi sulla pagina Instagram di Assist Women. Ecco cosa ha detto:

PASSIONE PER IL CALCIO – «La mia passione è nata all’ età di 5 anni, guardando le partite alla tv con mio papà, mi sono subito innamorata. Essendo poi cresciuta in compagnia di soli maschi, anche molto più grandi di me, ho avuto la possibilità di mettermi in gioco ogni giorno. Dovevo essere forte abbastanza, essendo l’unica femmina e ho imparato in fretta a farmi rispettare in campo e fuori»

IDOLO CALCISTICO – «Il divin codino, Roberto Baggio»

LA PERSONA PIU’ IMPORTANTE PER LA CRESCITA COME CALCIATRICE – «Sono state due: la prima è stato mio padre che mi ha fatto appassionare a questo sport e mi portava in giro per le partite e gli allenamenti quando non potevo da sola. La seconda è stata Roberta, una mia allenatrice, la prima a credere in me come persona e calciatrice»

CANZONI – «Per chi non lo sapesse ho anche un’altra passione. La musica è costantemente presente nella mia vita. Al momento ho molto materiale che mantengo privato, ma ho intenzione di rendere pubblico anche questo lato con i tempi e modi giusti»

PIATTO PREFERITO – «Carbonara»

OBIETTIVI INDIVIDUALI – « I miei obiettivi sono molti ma procedo step by step. Prima di tutto voglio giocare il più possibile per il mio club e guadagnarmi il posto da titolare giorno dopo giorno, migliorando sempre di più e curando i dettagli. Dopodichè voglio seganare e aiutare la squadra a vicere le prossime partite. Poi ce ne sono altri ma li tengo per me»