Longhi non dimentica il Milan: «Ci sono anche i rossoneri per lo Scudetto. Parliamo di una stagione particolare…»

Longhi, intervistato a Radio Tutto Napoli, ha parlato così della Corsa Scudetto e del Milan di Allegri: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, il giornalista Bruno Longhi ha fatto il punto sulla volata per il titolo, accendendo i riflettori sulla squadra di Massimiliano Allegri. Con l’Inter capolista nel mirino, il Milan si sta consolidando come la minaccia più concreta, forte di una continuità di risultati che sta mettendo in seria difficoltà le altre pretendenti, Napoli in primis.

«Però non dimentichiamo che c’è anche il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo, lo abbiamo visto a Bologna» ha osservato Longhi. Secondo l’esperto, la solidità mostrata dai rossoneri rende l’operazione recupero estremamente complessa per chi sta dietro: più il gruppo di testa corre, meno margini di errore restano alle inseguitrici per rosicchiare punti preziosi.

Longhi, il Napoli camaleontico di Conte

Se il Milan di Allegri appare come una macchina ben oliata, il Napoli ha dovuto affrontare una stagione decisamente più travagliata. Tra infortuni e cambiamenti tattici, la squadra azzurra ha cercato di restare aggrappata al treno di testa grazie alla gestione di Antonio Conte, ma la distanza dai rossoneri (attualmente a quota 50 punti) inizia a farsi sentire.

«È una squadra che è stata costretta a cambiare pelle continuamente, un Napoli camaleontico. Conte è stato bravo a trovare soluzioni ogni volta» ha spiegato Longhi, riconoscendo i meriti del tecnico leccese. Tuttavia, la realtà della classifica parla chiaro: con un Milan che non accenna a fermarsi, la lotta per le prime posizioni diventa ogni domenica più serrata. Per Longhi, la capacità del “Diavolo” di imporre il proprio ritmo è un segnale inequivocabile per Cristian Chivu e la sua Inter.

