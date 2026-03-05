Longhi sul derby tra Milan e Inter: «Non ho condiviso le frasi di Leao e Pavlovic. Meglio evitarle se…»

Longhi, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così in vista del derby tra Milan e Inter e rivelato una sua previsione

A pochi giorni dal fischio d’inizio del derby numero 246, l’analisi di Bruno Longhi scuote le certezze dei nerazzurri. Nonostante una classifica che sorride all’Inter di Cristian Chivu, l’assenza del capitano pesa come un macigno sugli equilibri tattici. Secondo il giornalista, la squadra dovrebbe adottare una strategia estremamente prudente per disinnescare le armi migliori del Milan di Massimiliano Allegri.

Il consiglio per Chivu è quello di non cercare il dominio assoluto, ma di gestire la gara con pragmatismo: «Ora l’Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan». Senza la capacità di finalizzazione di Martinez, evitare di prestare il fianco ai velocisti rossoneri diventa la priorità assoluta.

Longhi, il fattore ambientale e le “frasi infelici”

Oltre alle questioni di campo, Longhi solleva dubbi sulla tenuta psicologica di alcuni protagonisti, in particolare Alessandro Bastoni, reduce da accoglienze complicate in trasferta. Il clima di San Siro, con il record d’incassi e la spinta del pubblico rossonero, sarà un test di maturità: «Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi».

Infine, un monito ai giocatori di Allegri per alcune dichiarazioni giudicate eccessive. Longhi non ha gradito il carico di tensione aggiunto da alcuni leader del Diavolo: «Non ho condiviso l’uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi». Secondo il giornalista, la qualità di elementi come Modric e Rabiot dovrebbe bastare a parlare sul campo, senza alimentare un clima di scontro che potrebbe rivelarsi controproducente.