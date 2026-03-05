Connect with us

HANNO DETTO

Longhi sul derby tra Milan e Inter: «Non ho condiviso le frasi di Leao e Pavlovic. Meglio evitarle se…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

29 minuti ago

on

By

bruno-longhi

Longhi, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato così in vista del derby tra Milan e Inter e rivelato una sua previsione

A pochi giorni dal fischio d’inizio del derby numero 246, l’analisi di Bruno Longhi scuote le certezze dei nerazzurri. Nonostante una classifica che sorride all’Inter di Cristian Chivu, l’assenza del capitano pesa come un macigno sugli equilibri tattici. Secondo il giornalista, la squadra dovrebbe adottare una strategia estremamente prudente per disinnescare le armi migliori del Milan di Massimiliano Allegri.

Il consiglio per Chivu è quello di non cercare il dominio assoluto, ma di gestire la gara con pragmatismo: «Ora l’Inter sta imparando a fare lo 0-0. E credo che farà così anche nel derby, perché giocando così non devi sbilanciarti e dare ripartenze al Milan». Senza la capacità di finalizzazione di Martinez, evitare di prestare il fianco ai velocisti rossoneri diventa la priorità assoluta.

Longhi, il fattore ambientale e le “frasi infelici”

Oltre alle questioni di campo, Longhi solleva dubbi sulla tenuta psicologica di alcuni protagonisti, in particolare Alessandro Bastoni, reduce da accoglienze complicate in trasferta. Il clima di San Siro, con il record d’incassi e la spinta del pubblico rossonero, sarà un test di maturità: «Se è stato fischiato a Lecce e Como, che farà il pubblico del Milan? Sono tutte cose da chiedersi».

Infine, un monito ai giocatori di Allegri per alcune dichiarazioni giudicate eccessive. Longhi non ha gradito il carico di tensione aggiunto da alcuni leader del Diavolo: «Non ho condiviso l’uscita infelice di Leao e Pavlovic, di partita da vita o morte. Se volete mantenere animi tranquilli, meglio evitare certe frasi». Secondo il giornalista, la qualità di elementi come Modric e Rabiot dovrebbe bastare a parlare sul campo, senza alimentare un clima di scontro che potrebbe rivelarsi controproducente.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan48 secondi ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: l’arbitro del derby, l’intervista di Pavlovic e… il futuro di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×