Loftus-Cheek Milan, destino segnato? Allegri non ci sta: ecco le ultimissime

Loftus-Cheek Milan, Massimiliano Allegri può cambiare il futuro del centrocampista inglese: il livornese lo apprezza tantissimo

È uno dei nomi più caldi di questi ultimi giorni, e il suo approdo nella Capitale sta infiammando la fantasia dei tifosi biancocelesti. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese attualmente in forza al Milan, è stato accostato con insistenza alla Lazio, una voce che trova terreno fertile nel ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina capitolina. Il tecnico toscano e il possente mediano hanno già lavorato insieme al Chelsea, e proprio sotto la guida di Sarri, Loftus-Cheek ha vissuto una delle stagioni più brillanti della sua carriera. Questa potenziale riunione ha acceso le speculazioni e l’entusiasmo tra i sostenitori laziali, desiderosi di vedere un rinforzo di tale calibro a centrocampo.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, l’operazione si prospetta tutt’altro che semplice per i biancocelesti. Il Milan non sembra affatto intenzionato a privarsi del suo centrocampista, e in particolare, la figura di Massimiliano Allegri, il quale, secondo quanto riferito, apprezza molto le qualità di Loftus-Cheek, renderebbe la trattativa ancora più ardua. La fisicità prorompente e la capacità di rompere le linee del centrocampo avversario sono caratteristiche che Allegri valuta altamente, ritenendole fondamentali per l’equilibrio e la dinamicità della sua squadra. È chiaro che il Milan consideri Loftus-Cheek una pedina importante, un giocatore che può fare la differenza nel mezzo del campo grazie alla sua imponente stazza e alla sua abilità nel recuperare palloni e ripartire.