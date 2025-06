Loftus-Cheek Milan, il centrocampista può rimanere in Serie A! Contatti confermati, cosa sta succedendo

Loftus-Cheek Milan, l’inglese piace tantissimo alla Lazio di Maurizio Sarri: ci sono due ostacoli da superare per l’accordo

La Lazio si trova di fronte a un vero e proprio rebus per quanto riguarda il centrocampo, con il nome di Ruben Loftus-Cheek del calciomercato Milan che continua a circolare con insistenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, il gradimento di Maurizio Sarri per il centrocampista inglese non è affatto un segreto, ma le difficoltà economiche e i dubbi sulle sue condizioni fisiche rendono l’operazione estremamente complessa.

Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha da tempo individuato in Loftus-Cheek il profilo ideale per rinforzare la sua mediana. Le qualità tecniche e fisiche dell’ex Chelsea, la sua capacità di inserirsi e la sua visione di gioco lo rendono un elemento perfettamente funzoniante nel suo schema tattico. Sarri apprezza in particolare la sua versatilità, potendo ricoprire diversi ruoli a centrocampo, e la sua esperienza internazionale. Un giocatore del suo calibro, in forma smagliante, rappresenterebbe un innesto di primissimo livello per le ambizioni della Lazio.

Tuttavia, il sogno Loftus-Cheek si scontra con una realtà finanziaria stringente. Il Milan, proprietario del cartellino del giocatore, valuta il centrocampista con una cifra considerata troppo elevata dalla dirigenza laziale. I costi non riguardano solo il prezzo del cartellino, che si aggira su cifre importanti per le casse biancocelesti, ma anche il consistente ingaggio percepito dal calciatore. La Lazio è nota per la sua politica di attenta gestione finanziaria, e un investimento di questa portata richiederebbe un sacrificio economico notevole, difficile da sostenere senza cessioni importanti o l’accesso a nuove risorse finanziarie.

Oltre alle questioni economiche, un altro aspetto cruciale che frena l’entusiasmo della Lazio sono le condizioni atletiche di Loftus-Cheek. Il centrocampista ha avuto nel corso della sua carriera alcuni infortuni significativi che ne hanno condizionato la continuità. La paura di ritrovarsi con un giocatore non al top della forma fisica o soggetto a nuovi stop muscolari è un fattore che preoccupa non poco lo staff medico e la dirigenza. Investire una somma considerevole su un calciatore con una storia clinica non impeccabile rappresenta un rischio calcolato che la Lazio, comprensibilmente, vuole minimizzare. La solidità fisica è un requisito fondamentale per Sarri, che richiede ai suoi centrocampisti un lavoro costante e intenso sia in fase offensiva che difensiva.

Il Corriere dello Sport evidenzia come la situazione sia in piena evoluzione e come la Lazio stia valutando diverse alternative per il ruolo di mezzala. Il mercato è lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma al momento il nome di Loftus-Cheek rimane un nodo intricato da sciogliere. La dirigenza biancoceleste è chiamata a prendere una decisione delicata, bilanciando il desiderio del tecnico con le esigenze economiche e le valutazioni sul rischio. Che sia Loftus-Cheek o un altro profilo, l’obiettivo è chiaro: rinforzare il centrocampo per affrontare al meglio la prossima stagione, garantendo a Sarri gli strumenti necessari per competere ad alti livelli. La fascia centrale del campo è un cuore pulsante per il gioco del tecnico toscano e la scelta del nuovo innesto sarà determinante per le sorti della squadra.