Calciomercato Milan, Tare fissa il prezzo di Loftus-Cheek: serve questa cifra per il via libera

Calciomercato Milan, Igli Tare ha fissato il prezzo di Loftus-Cheek: i rossoneri con questa cifra concederanno il via libera. Ultime

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia rovente e una delle notizie che sta facendo più rumore negli ambienti milanisti riguarda il futuro di Ruben Loftus-Cheek. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il centrocampista inglese sarebbe destinato a lasciare il capoluogo lombardo, una decisione che la dirigenza rossonera avrebbe maturato già da tempo. Ciò che sorprende, e che aggiunge un ulteriore strato di interesse a questa vicenda di mercato, è la condivisione di questa scelta da parte di Max Allegri. Un’approvazione, quella del tecnico, che lascia perplessi molti addetti ai lavori.

Il motivo di questa sorpresa è presto detto: le caratteristiche tecniche di Loftus-Cheek sembrerebbero calzare a pennello con lo stile calcistico prediletto da Allegri. La sua potenza fisica, la sua capacità di inserirsi e la sua visione di gioco lo renderebbero un profilo ideale per il tipo di calcio che il tecnico solitamente propone. Tuttavia, il rovescio della medaglia, che probabilmente ha pesato sulla decisione finale, è la mancanza di garanzie dal punto di vista fisico. Il rendimento altalenante dovuto a infortuni e problemi fisici ha indubbiamente rappresentato una criticità significativa nel suo percorso milanista, portando la società a considerare una sua cessione come la soluzione migliore.

Ma il futuro di Loftus-Cheek, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato.com, non dovrebbe vederlo lontano dalla Serie A. Anzi, la sua destinazione potrebbe essere un’altra piazza importante del calcio italiano: la Capitale. È Maurizio Sarri, l’attuale tecnico della Lazio, a volerlo fortemente nella sua rosa. E, a quanto pare, ci sarebbero ottime chance che il desiderio del tecnico toscano possa essere accontentato. Questa è una notizia che sta entusiasmando non poco i tifosi biancocelesti, che vedrebbero in Loftus-Cheek un rinforzo di qualità per il loro centrocampo.

Il legame tra Loftus-Cheek e Sarri non è certo un segreto. I due hanno condiviso un’esperienza significativa al Chelsea, dove hanno sviluppato un’intesa straordinaria. È proprio questo aspetto relazionale, questa affinità tattica e umana, che potrebbe rivelarsi la chiave di volta per convincere l’ex Chelsea a trasferirsi alla Lazio. La possibilità di lavorare nuovamente con un tecnico che lo conosce bene e che sa come valorizzarlo potrebbe essere un fattore determinante nella sua scelta, al di là delle pure considerazioni economiche.

Dal punto di vista puramente economico, l’operazione appare vantaggiosa per la Lazio e dignitosa per il Milan. I rossoneri, infatti, avevano versato 15 milioni di euro più 3 di bonus nelle casse del Chelsea per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. Oggi, secondo le fonti di calciomercato.com, il Milan potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 10 milioni di euro per il cartellino della mezzala inglese. Una svalutazione contenuta, considerando il contesto economico attuale e le incognite fisiche del giocatore. Per la Lazio, invece, si tratterebbe di un investimento intelligente su un giocatore dal grande potenziale, che Sarri saprebbe certamente rimettere in carreggiata. Il mercato si preannuncia quindi scoppiettante per Ruben Loftus-Cheek, con la Lazio che sembra in pole position per accaparrarsi le sue prestazioni.