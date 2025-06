Loftus-Cheek Milan, l’ex tecnico ci prova per l’inglese! Può restare in Serie A, destinazione da non credere

Loftus-Cheek Milan, Maurizio Sarri vuole portare il centrocampista inglese alla Lazio: tentativo in corso coi rossoneri

La sessione di calciomercato estiva è entrata nel vivo e le squadre italiane si stanno muovendo per rinforzare i propri organici in vista della prossima stagione. Tra le più attive sembra esserci la Lazio, che, secondo quanto riportato da Sky Sport, con il giornalista Gianluca Di Marzio in prima linea, starebbe sondando il terreno per un nome di spicco proveniente dal calciomercato Milan: Ruben Loftus-Cheek.

L’interesse della Lazio per il centrocampista inglese non è una novità assoluta, ma le recenti indiscrezioni sembrano indicare un’accelerazione nella trattativa. Loftus-Cheek, arrivato al Milan nell’estate del 2023, ha dimostrato a tratti le sue indubbie qualità fisiche e tecniche, ma la sua prima stagione in rossonero non è stata esente da alti e bassi. Ora, la situazione sembra essersi evoluta e, sempre secondo le fonti di Sky, il giocatore sarebbe in uscita dal Milan. Questa condizione rende il calciatore un profilo particolarmente interessante per la Lazio, che potrebbe trovare nel centrocampista un rinforzo di peso per la mediana.

La squadra biancoceleste, reduce da una stagione non sempre brillante, soprattutto in campionato, punta a un rilancio e l’innesto di un giocatore con le caratteristiche di Loftus-Cheek potrebbe rappresentare un tassello fondamentale. Il centrocampista è noto per la sua capacità di abbinare forza fisica a una buona visione di gioco e un’ottima propensione all’inserimento, doti che lo rendono un elemento prezioso in entrambe le fasi del gioco. La sua versatilità gli permette di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, offrendo al tecnico della Lazio diverse soluzioni tattiche.

Le cifre dell’operazione e le modalità del possibile trasferimento sono ancora da definire. Si parla di un possibile prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma non si esclude anche una cessione a titolo definitivo qualora le parti trovassero un accordo soddisfacente. La volontà del Milan di cedere il giocatore, unita al possibile interesse della Lazio di investire su un profilo di questa caratura, potrebbero facilitare la trattativa.

La dirigenza laziale, con il direttore sportivo in prima linea, sta monitorando attentamente la situazione e i contatti con l’entourage del giocatore e con il Milan sarebbero già avviati. L’obiettivo è quello di portare a Roma un giocatore che possa garantire esperienza internazionale e qualità in un reparto che necessita di nuove energie. Resta da vedere come si svilupperanno i prossimi giorni, ma l’indiscrezione lanciata da Sky (Di Marzio) accende i riflettori su un possibile colpo di mercato che potrebbe infiammare l’estate dei tifosi laziali. La palla, ora, passa alle trattative: la Lazio riuscirà a cogliere l’occasione e assicurarsi le prestazioni di Ruben Loftus-Cheek, un giocatore che il Milan sembra intenzionato a lasciar partire?