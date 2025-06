Calciomercato Milan, ipotesi a sorpresa per Loftus-Cheek: l'inglese ha ricevuto la chiamata di... Ultimissime

Calciomercato Milan, Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, vorrebbe riavere a disposizione Loftus-Cheek: primi contatti

Ruben Loftus-Cheek, attualmente centrocampista del calciomercato Milan con un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2027, continua ad essere un nome che risuona negli ambienti calcistici italiani, in particolare in relazione all’interesse mostrato dalla Lazio e, più specificamente, dal suo ex tecnico Maurizio Sarri. L’inglese, un “pallino” del “Comandante” dai tempi della loro comune esperienza al Chelsea, rappresenta un profilo che si allinea perfettamente alle esigenze tattiche e al tipo di calciatore che Sarri predilige per il ruolo di mezzala nel suo scacchiere.

L’ammirazione di Sarri per Loftus-Cheek non è un mistero. Durante la loro stagione insieme a Stamford Bridge (2018-2019), il centrocampista inglese ha vissuto uno dei periodi più prolifici della sua carriera, mettendo in mostra una combinazione di fisicità, tecnica e capacità di inserimento che lo rendevano un elemento prezioso. Sotto la guida di Sarri, Loftus-Cheek ha mostrato la sua versatilità, la sua abilità nel rompere le linee avversarie con le sue progressioni palla al piede e la sua propensione al gol, caratteristiche che lo rendono una mezzala moderna e completa. La sua statura imponente (191 cm) unita a una notevole agilità e a un’ottima visione di gioco lo distinguono sul campo.

Il passaggio al Milan nell’estate del 2023 ha segnato un nuovo capitolo nella carriera di Loftus-Cheek, offrendogli l’opportunità di misurarsi con un campionato diverso e di trovare maggiore continuità. Nonostante un inizio altalenante, dovuto anche a qualche problema fisico, il centrocampista inglese ha dimostrato a tratti il suo valore, inserendosi gradualmente negli schemi del Milan e contribuendo con gol e assist importanti. La sua capacità di adattarsi al calcio italiano, noto per la sua tattica e intensità, è stata una prova della sua maturità e della sua resilienza.

L’interesse della Lazio e di Sarri per Loftus-Cheek non è solo un ricordo nostalgico dei tempi del Chelsea, ma una valutazione concreta delle sue qualità attuali e del potenziale impatto che potrebbe avere in una squadra come quella biancoceleste. Nel sistema di gioco di Sarri, la mezzala ha un ruolo cruciale, dovendo garantire dinamismo, inserimenti senza palla e una certa prolificità in zona gol. Caratteristiche che Loftus-Cheek possiede intrinsecamente e che ha già dimostrato di poter esprimere al meglio sotto la guida del tecnico toscano.

Tuttavia, un eventuale trasferimento di Loftus-Cheek dalla Milano rossonera alla Roma biancoceleste non sarebbe affatto semplice. Il Milan ha investito sul giocatore e lo considera un elemento importante del proprio progetto, come testimonia il contratto a lungo termine fino al 2027. Qualsiasi trattativa dovrebbe superare le resistenze del club milanese e, soprattutto, trovare un’intesa economica che soddisfi tutte le parti in causa. Il valore del giocatore, le ambizioni del Milan e la necessità della Lazio di rinforzare la propria rosa in vista delle prossime stagioni sarebbero tutti fattori determinanti.

In definitiva, Ruben Loftus-Cheek rimane un profilo di grande interesse per Maurizio Sarri e per la Lazio, un giocatore che, se in piena forma, può fare la differenza nel ruolo di mezzala. La sua storia con Sarri, le sue qualità tecniche e fisiche, e il suo percorso di crescita al Milan lo rendono un obiettivo allettante, seppur difficile da raggiungere. Il futuro del centrocampista inglese, legato al Milan da un contratto ancora lungo, sarà uno degli elementi da monitorare nel prossimo calciomercato, con la Lazio che potrebbe tentare l’affondo per riportare il “pallino del Comandante” sotto la sua ala protettrice.