Mercato Milan, Sarri chiama Tare! Obiettivo a sorpresa nel mirino, l’affare può decollare

Mercato Milan, Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, vuole Loftus-Cheek: l’inglese ha un contratto coi rossoneri fino al 2027

Con il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, il calciomercato biancoceleste si accende, e con esso tornano di moda alcuni nomi cari al “Comandante”. Tra questi, spicca in particolare quello di Ruben Loftus-Cheek, mezzala inglese che ha già lavorato con Sarri ai tempi del Chelsea, lasciando un’ottima impressione. A riportare questa suggestione di mercato è Repubblica (Roma), sottolineando come l’ex pupillo del tecnico toscano sia tra i profili più graditi per rinforzare il centrocampo laziale.

L’interesse di Sarri per Loftus-Cheek non è certo una novità. Durante la sua esperienza al Chelsea nella stagione 2018-2019, il centrocampista si impose come una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico, vivendo probabilmente la sua migliore stagione in carriera. La sua fisicità, la capacità di inserimento e l’abilità nel pressing sono caratteristiche che si sposano perfettamente con l’idea di calcio di Sarri, basata sul 4-3-3 e su un centrocampo dinamico e aggressivo. Questa intesa tattica e il rapporto di fiducia consolidato in passato rendono Loftus-Cheek un obiettivo particolarmente appetibile per la Lazio, che cerca profili in grado di interpretare al meglio le richieste del proprio allenatore.

Tuttavia, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. Ruben Loftus-Cheek, infatti, è attualmente un giocatore del Milan e ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2027. Arrivato a Milano nell’estate del 2023, l’inglese si è rapidamente imposto come un elemento importante nel centrocampo rossonero, contribuendo con gol e prestazioni di qualità. Il calciomercato Milan, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi facilmente di un giocatore su cui ha investito e che si è dimostrato all’altezza delle aspettative. Qualsiasi trattativa dovrebbe quindi passare per una cifra considerevole e per la volontà del Milan di cederlo, eventualità che al momento appare remota a meno di offerte irrinunciabili.

Nonostante le difficoltà, la Lazio sembra decisa a sondare il terreno per il centrocampista. La ricerca di una mezzala di inserimento è una priorità per Sarri, che vede in Loftus-Cheek un elemento capace di garantire quel mix di forza fisica, tecnica e intelligenza tattica necessario per il suo modulo. Altri nomi sono stati accostati ai biancocelesti per il centrocampo, come Jacopo Fazzini, Fabbian o Colpani, ma la preferenza del tecnico per il suo ex giocatore è chiara.

La riaccensione di questa pista di mercato, dunque, testimonia la volontà di Sarri di plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, puntando su giocatori che già conoscono e apprezzano le sue metodologie. Resta da vedere se la Lazio riuscirà a superare gli ostacoli economici e contrattuali per portare il “pallino” del Comandante nella Capitale, o se l’interesse rimarrà solo una suggestione legata a un passato vincente. Il mercato è appena iniziato, e la Lazio, con Sarri al timone, è pronta a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.