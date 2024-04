Loftus Cheek, numeri da record: il centrocampista si eguaglia, solo una volta così in carriera

Ancora una volta Loftus Cheek è stato protagonista. In gol in Fiorentina Milan ha eguagliato il suo miglior rendimento

Tra i protagonisti di Fiorentina Milan c’è stato Loftus Cheek. L’inglese ha avuto il merito di sfruttare l’assist di tacco di Leao per il gol del momentaneo 0-1. Il centrocampista è andato in doppia cifra in stagione, ai rossoneri non capitava di avere quattro con almeno 10 gol dalla stagione 2008-09.

Come se non bastasse quella rete è servita ad eguagliare il suo miglior rendimento realizzativo in carriera al Chelsea. Ora ha ancora più di qualche partita per superarlo.