Loftus-Cheek a Sky: «San Siro incredibile, vi dico come sto»

Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista della gara di domani contro il Verona

A margine dell’evento Off White-Milan, organizzato a San Siro nella settimana della moda, Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato così a Sky:

CONDIZIONI – «Sto bene, grazie. Penso che con il Newcastle abbiamo giocato davvero una bella partita, dominando per tutto il match. Abbiamo giocato un bel calcio e ciò che ci è mancato è stato il gol. A volte non siamo riusciti ad essere abbastanza offensivi, altre volte loro hanno difeso veramente bene. Ma ne usciamo delusi perché avremmo dovuto vincere e i punti in Champions League sono davvero importanti, ma comunque la partita ci ha dato molta fiducia perché abbiamo giocato veramente bene. Dobbiamo continuare a guardare avanti e la prossima volta segneremo».

DISPONIBILE PER MILA-VERONA – «È la prima volta che giochiamo una partita infrasettimanale ed è normale a volte avvertire un po’ di fatica, le partite sono molto intense. Ma ripeto, a inizio stagione è normale, era soltanto fatica. Mi sento bene e mi sto riprendendo per essere pronto per la prossima partita».

POST DERBY – «Non era il risultato che volevamo e nel calcio può succedere, non si può vincere ogni partita. Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto ma abbiamo guardato subito avanti per affrontare un’altra partita importante, quella con il Newcastle. Lo spirito è sempre lo stesso, abbiamo giocato in Champions e i tifosi sono stati fantastici. È incredibile avere un tifo del genere nonostante un risultato così brutto in campionato, loro hanno continuato a sostenerci e questo ci permette di andare avanti».

SAN SIRO – «È incredibile, mi guardo intorno e ancora resto stupito dalla grandezza dello stadio, dalla sua storia. Guardo tutto questo, penso che posso giocare qui ogni settimana e solo Dio sa per quanto, quindi sono davvero felice di tutto ciò. Questo sembra davvero un bell’evento, non vedo l’ora di parlare con un po’ di persone e dunque sì, sono emozionato».