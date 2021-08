Locatelli Juve: nuovi contatti a inizio settimana col Sassuolo. Le ultime notizie legate al centrocampista classe ’98

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, domani potrebbero arrivare nuovi contatti tra il Sassuolo e la Juve per Manuel Locatelli. I neroverdi non si schiodano dalla richiesta di 40 milioni di euro, mentre i bianconeri propongono una formula diversa per avere il centrocampista.

Prima di Monza Juve, il vicepresidente Pavel Nedved ha parlato di un’offerta congrua presentata al Sassuolo per il classe ’98, con la dirigenza che conta sulla volontà di Locatelli di trasferirsi a Torino per chiudere l’affare.