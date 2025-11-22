Berton, lo Chef Stellato che tifa Milan: parla così del ritorno di Allegri e del sogno Scudetto. Le sue parole

Berton, noto chef stellato, ha parlato così della sua fede rossonera e del ritorno di Allegri al Milan. Sul sogno scudetto invece…

L’edizione odierna di Repubblica-Milano ha intercettato alcuni chef stellati in vista del Derby della Madonnina, tra cui Andrea Berton, grande tifoso rossonero. Berton ha raccontato la sua lunga passione per il calcio, sport che ha praticato fino all’età di 19 anni, quando si trasferì a Milano per lavorare sotto la guida di Gualtiero Marchesi. Durante gli anni giovanili, Berton ha giocato in squadra con l’ex calciatore Maurizio Ganz, con il quale oggi mantiene un rapporto che lo porta a sfidarlo regolarmente a padel.

Il suo giocatore preferito dell’attuale rosa è Mike Maignan, che ha avuto modo di conoscere personalmente, descrivendolo come un “ragazzo serio ma simpatico”. Nonostante l’importanza del match, Berton vivrà il derby “al lavoro”, pur riconoscendo che si tratta della “partita più importante dell’anno”, capace di creare un “clima particolare in città, tra sfottò e scherzi”. In caso di vittoria del Milan, lo chef ha promesso qualche bonario sfottò a eventuali amici interisti che dovessero cenare nel suo ristorante.

Berton, la Fiducia in Allegri e il Sogno Scudetto

Riguardo alla gestione della squadra, Berton ha espresso piena fiducia, affermando di essersi “rasserenato” appena ha saputo del ritorno di Allegri in panchina. Lo chef apprezza la sua conduzione, ritenendo che Allegri abbia “sempre tutto sotto controllo” e che la sua gestione sia “lucida e sicura”.

L’ottimismo del tifoso rossonero si estende fino al massimo obiettivo stagionale. Interrogato sulla possibilità di conquistare lo Scudetto, Andrea Berton si è dimostrato fiducioso: “Potrebbe arrivare, perché no. Sono fiducioso”.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.