Liverani: «Ilicic? È il trequartista perfetto, ha enorme qualità»

Fabio Liverani, ex calciatore ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando del possibile colpo Josip Ilicic

Fabio Liverani, ex calciatore ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport, parlando del possibile colpo Josip Ilicic:

«Ilicic non ha bisogno di capire il campionato italiano e di integrarsi. Adli è un prospetto più interessante e futuribile, ma per me Ilicic è qualcosa di straordinario: è il trequartista in assoluto con più qualità e decisionale».