Calciomercato Milan: occhi puntati su Ilicic, Maldini al lavoro

Paolo Maldini vuole portare in rossonero Josip Ilicic. Lo sloveno sarebbe un ottimo rinforzo per il reparto offensivo del Milan di Pioli

Una delle strade che il Milan vorrebbe percorrere per rinforzare la squadra sarebbe Bergamo, in modo particolare Josip Ilicic in rotta con l’Atalanta.

A 33 anni non è una soluzione a lungo termine ma il costo del cartellino in questo caso sarebbe relativamente basso. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Ilicic non sarebbe il rinforzo sulla trequarti, ma un’opzione in più per Stefano Pioli da sfruttare sulla zona destra dell’attacco dove oggi il titolare è Saelemaekers con Castillejo verso la cessione.