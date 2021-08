Ilicic senza fretta, il Milan aspetta l’Atalanta al varco

Il Milan non ha fretta di chiudere per Ilicic. La strategia di mercato è ormai definita e punta sulla volontà del giocatore

Il Milan non ha fretta di chiudere per Ilicic. La strategia di mercato è ormai definita e punta sulla volontà del giocatore di lasciare i bergamaschi.

La Dea non potrà forzare la mano più di tanto, anche per evitare di avere a carico l’ingaggio di un giocatore scontento. L’operazione di cessione dovrebbe andare in porto verso la fine di mercato, con un piccolo indennizzo a favore dei nerazzurri.