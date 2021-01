Lite Ibra-Lukaku, il commento di Pogba: «Zlatan razzista? Non scherziamo…»

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, si è inserito nella diatriba riguardante le (infondate) accuse di razzismo a Zlatan Ibrahimovic dopo la furente lite con Lukaku capitata durante il match di ieri sera. L’ex Juve ha così twittato:

«Zlatan … razzista? Mi ama troppo, quindi è l’ultima persona a cui potrei pensare come razzista! Dai, non scherzare con quello».

Zlatan… racist? 🤨 He loves me too much so he’s the last person I’d think of as racist! Come on, don’t joke with that one! 🤣

— Paul Pogba (@paulpogba) January 27, 2021