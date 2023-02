Lista Champions Milan: un solo cambio, fuori Ibrahimovic

Il Milan ha diramato da pochi minuti la lista UEFA per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Non c’è Ibrahimovic

C’è infatti un solo cambio rispetto alla lista presentata per la fase a gironi della competizione: non ci sarà Dest, al suo posto è stato inserito Thiaw. Come portiere resta Tatarusanu, ma Maignan potrà essere inserito 24 ore prima della partita contro il Tottenham, valida per l’andata degli ottavi di finale.

Portieri: Tatarusanu, Mirante.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.