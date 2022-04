Lippi: «Scudetto? È un lotta equilibrata»

Intervenuto a margine dell’evento della Reset Group, agenzia di Davide Lippi, Marcello Lippi ha detto la sua sulla lotta scudetto

«È una lotta equilibrata. Il calcio italiano, a parte la Nazionale, mi ha fatto vedere belle cose. Soprattutto per merito di allenatori come Italiano, Tudor, Juric, Andreazzoli, Zanetti, Cioffi: giocano un bel calcio e creano problemi. Hanno vinto contro le grandi, a Milano, Torino, Napoli: è la testimonianza che anche con squadre di non grande livello puoi fare un calcio propositivo».

