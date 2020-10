L’Inter frena con il Parma, trappola per il Napoli: il Milan può allungare

L’Inter frena contro il Parma, il Napoli rischia grosso contro il Sassuolo. Grande occasione per il Milan di Pioli

L’Inter di Antonio Conte non è riuscita a battere il Parma a San Siro e ora è ferma a quota 11 punti in classifica. Lo scontro diretto tra Napoli e Sassuolo ci dirà chi potrà dare filo da torcere al Milan in questa prima parte di campionato. Gli uomini di Gennaro Gattuso rischiano con i neroverdi che nelle ultime settimane appaiono in forma.

Il Milan ha la grande occasione di allungare in classifica in questa giornata. L’Udinese sulla carta sembra un avversario abbordabile, anche se spesso ha riservato brutte sorprese ai rossoneri alla Dacia Arena.