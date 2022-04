Sono in campo Lille e Lens per il derby del nord di Francia in Ligue 1. L’obiettivo del Milan Renato Sanches titolare, Botman invece…

Sono in campo Lille e Lens per il derby del nord di Francia in Ligue 1.

L’obiettivo del Milan Renato Sanches presente nell’11 titolare, l’altro obiettivo rossonero Botman invece non è disponibile per un problema muscolare