L’Ikea manda un messaggio ad Ibrahimovic – FOTO

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia è stato sfruttato anche dall’Ikea per fini commerciali. La società svedese ha approfittato dell’operazione

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia è stato sfruttato anche dall’Ikea per fini commerciali. La società svedese ha approfittato dell’operazione di mercato per pubblicizzare il proprio marchio (qualcosa di simile era successo in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Italian per i Mondiali 2018). Tramite un post su Twitter, l’azienda ha citato Ibra e l’hashtag #IZBACK, uno dei più ricercati nelle ultime 48 ore. Ecco il post: «Hej @ibra_official, bentornato in Italia! per le polpette e i mobili sai dove trovarci. Intanto un consiglio: non presentarti a Casa (Milan) a mani vuote sotto le Feste».