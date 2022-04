Ligue 1, il Psg di Donnarumma è campione di Francia

Basta un pari al Psg di Donnarumma contro il Lens: il club parigino si laurea campione di Francia con 4 giornate di anticipo

Nel match valido per la 34esima giornata di campionato è decisivo il gol di Messi al quale rispondono gli ospiti con la rete di Jean che rovina solo in parte la festa per la vittoria del titolo.