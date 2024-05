Nuovo allenatore Milan, scende in campo Ibrahimovic! Vuole convincere quel tecnico, può sfruttare un fattore

Nuovo allenatore Milan, Zlatan Ibrahimovic scende in campo per convincere Thiago Motta: messaggio alla Juve

Come riferito da Tuttosport, il Milan non ha assolutamente abbandonato la pista che porta a Thiago Motta come possibile nuovo allenatore della prossima stagione.

La Juve è in vantaggio ma non ha chiuso ancora l’accordo e quindi i rossoneri sono pronti a giocarsi la carta Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vuole provare a convincere il tecnico del Bologna in virtù della grande amicizia tra i due (sono stati compagni di squadra al PSG) e soprattutto grazie ad un progetto cucito su misura per l’ex Inter. Prossime settimane decisive.