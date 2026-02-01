Licari approva l’affare Mateta: «Allegri ha il suo contropiedista veloce. Ricorda il primo Lukaku…»

Licari parla così dell’interesse del Milan per Mateta e spiega il perché possa fare al caso di Massimiliano Allegri

Il calciomercato del Milan continua a ruotare attorno alla figura imponente di Jean-Philippe Mateta. Sebbene la trattativa presenti ancora contorni indefiniti, l’interesse reciproco tra il club e l’attaccante è ormai conclamato. Il Crystal Palace, dal canto suo, non intende fare sconti: la richiesta iniziale di quaranta milioni di euro ha frenato l’entusiasmo dei dirigenti rossoneri, rendendo più probabile uno scenario che vedrebbe il francese approdare a Milanello solo a giugno. Resta però viva la fiammata per un colpo immediato, qualora gli inglesi decidessero di abbassare le pretese.

L’operazione divide gli analisti tra chi vede in lui il tassello mancante e chi predica prudenza. Mateta non è più un ragazzino e i precedenti con profili simili non sono sempre stati fortunati. Tuttavia, la sua crescita costante e la recente titolarità con la Francia — in un reparto che vanta campioni del calibro di Mbappé e Thuram — testimoniano che il giocatore ha raggiunto una maturità tecnica e fisica di primo livello, superiore a molti pari ruolo europei.

Licari, un ariete per il contropiede di Allegri

Dal punto di vista tattico, Mateta risponde a un’esigenza specifica per il gioco di Massimiliano Allegri. «Con buona approssimazione può ricordare il primo Lukaku per fisico imponente, movimenti diretti verso la porta, tecnica non superlativa» analizza Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. Il tecnico livornese, noto per la sua concretezza, potrebbe esaltarne le doti da «contropiedista veloce», sfruttando la sua capacità di dominare l’area e di trasformare in gol anche le situazioni più sporche.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: brutte notizie verso Bologna, per Mateta corsa contro il tempo