Liberali piace al Parma, il Milan studia l’affare: può sfruttare il classe 2007

Liberali è finito nel mirino del Parma. Ecco la possibile trattativa per il giovane talento di proprietà del Milan!

Il futuro di Mattia Liberali, promettente centrocampista offensivo classe 2007 del Milan, è al centro di crescenti attenzioni sul mercato. Nonostante il suo contratto con i rossoneri scada a giugno 2026, il giovane talento si prepara a unirsi al ritiro della prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri, il tecnico noto per la sua abilità nel plasmare i giovani talenti e integrarli nei contesti di alto livello. Tuttavia, i contatti con il Parma, desideroso di rinforzare la propria rosa con innesti di prospettiva, si fanno sempre più intensi.

Il club emiliano ha messo gli occhi su Liberali, apprezzandone le qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di incidere nella fase offensiva. La potenziale operazione potrebbe addirittura intrecciarsi con la trattativa che vede il Milan interessato a Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 di proprietà del club ducale e attualmente in prestito alla Sampdoria. Un “crossover” tra i due affari potrebbe facilitare la buona riuscita di entrambe le operazioni, con la Vecchia Signora che potrebbe assicurarsi un giovane difensore di talento e il Parma un promettente centrocampista.

Non è solo il Parma a seguire con interesse Liberali. Anche il Lecce, sempre attento ai giovani di talento e impegnato nella costruzione di una squadra dinamica e sostenibile, ha manifestato il proprio gradimento per il giovane bianconero. La dirigenza salentina, nota per il suo scouting efficace, vede in Liberali un profilo in linea con la propria filosofia di valorizzazione dei giovani.

Il ritiro estivo con il Milan rappresenterà per Mattia Liberali un’opportunità cruciale per mettersi in mostra agli occhi di Massimiliano Allegri e del suo staff. Sarà un banco di prova significativo per valutare il suo livello di maturità e la sua prontezza per il calcio professionistico. Nel frattempo, le sirene di mercato continuano a suonare, con Parma e Lecce pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico italiano. Il destino di Mattia Liberali, tra ritiro con i giganti della Serie A e le lusinghe di altri club, si deciderà nelle prossime settimane.