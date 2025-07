Calciomercato Milan, è addio con Liberali? Il classe 2007 in ritiro con Allegri ma… Ultimissime

Calciomercato Milan, Mattia Liberali comincerà il ritiro agli ordini di Allegri ma è destinato alla cessione a titolo definitivo al Parma

Il calciomercato giovanile si infiamma con una notizia che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro di uno dei talenti più promettenti del calcio italiano: Mattia Liberali, l’ala classe 2007 del calciomercato Milan, sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Parma. Nonostante la sua giovane età, Liberali ha già dimostrato qualità tecniche e visione di gioco che lo rendono un profilo estremamente interessante per molti club.

Un Addio Imminente al Diavolo

L’attaccante, che compirà 17 anni a settembre, è atteso nel ritiro pre-campionato del club meneghino. Tuttavia, le voci di un suo trasferimento si fanno sempre più insistenti. Liberali, il cui contratto con il sodalizio lombardo scadrà nell’estate del 2026, sembra destinato a lasciare la squadra del capoluogo lombardo con un anno di anticipo. Questa decisione, se confermata, rappresenterebbe una perdita notevole per la Primavera rossonera, che ha visto in lui uno dei suoi elementi di punta e un potenziale futuro campione.

Il Progetto Parma: Un Calcio Su Misura per Liberali

La destinazione più probabile per il giovane talento è il Parma, club che si sta distinguendo negli ultimi anni per la sua attenta politica di valorizzazione dei giovani. I Ducali avrebbero presentato a Liberali un progetto tecnico ritenuto estremamente adatto alle sue caratteristiche offensive e al suo stile di gioco dinamico. Il club emiliano, noto per la sua capacità di far crescere talenti, potrebbe offrire a Liberali l’ambiente ideale per esprimere appieno il suo potenziale, garantendogli spazio e opportunità per mettersi in mostra già a un’età così precoce.

Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, ma l’operazione sembra ben avviata. L’addio di Liberali al Milan e il suo probabile approdo al Parma potrebbero rappresentare uno dei movimenti chiave di questa sessione di calciomercato giovanile, con i tifosi gialloblù pronti ad accogliere un giocatore che promette di far parlare di sé nel futuro prossimo del calcio italiano. La scelta del Parma evidenzia la volontà del ragazzo di puntare su un percorso che privilegia lo sviluppo individuale rispetto al rimanere in un club di primo piano dove le opportunità potrebbero essere più limitate.