Liberali Milan, si scalda il mercato del giovane rossonero! Le parole di Pellegatti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in fermento e tra i giovani talenti che potrebbero cambiare casacca, spicca il nome di Liberali, gioiellino del settore giovanile del Milan, ora nel mirino del Parma. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto, in esclusiva ai microfoni di ParmaLive.com, Carlo Pellegatti, stimato giornalista e telecronista, nonché noto tifoso rossonero. Le sue parole offrono una prospettiva interessante su un calciatore dal potenziale indubbio ma la cui crescita, a quanto pare, è stata frenata da una gestione non ottimale.

Pellegatti non ha dubbi sulle qualità di Liberali: “Liberali è indubbiamente un talento, che deve ancora esplodere completamente, ma probabilmente esploderà, perché qualità e piedi ci sono.” Il giornalista sottolinea come il giovane abbia già una base tecnica solida, un requisito fondamentale nel calcio moderno. “Per giocare ad alti livelli è già importante avere i piedi buoni e avere una certa qualità, perché se non c’è la qualità puoi anche pesare 200 chili, ma non ti aiuta.” Il punto cruciale per il futuro di Liberali, secondo Pellegatti, risiede nello sviluppo fisico: “Dovrà sviluppare il suo fisico e, ovviamente, mettere su un po’ di chili, in termini di peso e di muscoli.” Nonostante ciò, la sua mancanza di fisicità più intensa non deve ingannare, in quanto i suoi piedi “buoni” e la sua qualità superiore lo rendono già un prospetto interessante.

Il Dilemma della Cessione: Scelta del Milan o Volontà del Giocatore?

La domanda che molti si pongono è: come mai il Milan, dopo averlo cresciuto e avergli fatto esordire in Serie A, potrebbe decidere di cederlo? Pellegatti getta luce su questa problematica, mettendo in discussione la gestione organizzativa interna al club rossonero. “Lì bisogna vedere se è il Milan che lo lascia andare o lui che vuole andare.” E qui emerge una critica piuttosto severa nei confronti della passata stagione del Milan, a livello di gestione dei giovani. “L’anno scorso a livello di organizzazione di Prima Squadra, Primavera e Milan Futuro i risultati si sono visti, c’è stata abbastanza confusione.“

Secondo Pellegatti, questa confusione ha avuto un impatto negativo sulla crescita di Liberali e di altri giovani talenti come Francesco Camarda. “Lo stesso Liberali si è allenato spesso con la prima squadra, poi giocava con Milan Futuro, poi l’hanno messo qualche volta con la Primavera. Insomma, sia per lui che per Camarda e per altri giocatori secondo me è stato un anno perso.” Questa instabilità e la mancanza di una programmazione chiara hanno impedito ai ragazzi di esprimersi al meglio. “Giudicare adesso Liberali in base alla scorsa stagione non è onesto nei suoi confronti, perché è stato spostato di qua e di là e questo non gli ha permesso di rendere al meglio.“

Il giornalista descrive una situazione surreale per un giovane calciatore in fase di sviluppo: “Praticamente cambiava tre allenatori alla settimana: andava un po’ da Guidi per la Primavera, un po’ da Oddo di Milan Futuro e un po’ da Conceição.” Un tale ambiente, fatto di continui spostamenti tra diverse squadre e metodologie di allenamento, è tutt’altro che ideale per favorire una crescita armoniosa e costante. “In questo modo la sua crescita non è stata favorita“, conclude Pellegatti, evidenziando come la responsabilità di un eventuale addio di Liberali non sia da ricercare tanto nelle sue presunte lacune, quanto in un contesto organizzativo che non ha saputo valorizzarlo appieno.

L’interesse del Parma per Liberali potrebbe dunque rappresentare un’opportunità di riscatto per il giovane talento, che troverebbe un ambiente probabilmente più stabile e focalizzato sulla sua crescita individuale. Resta da vedere se il Milan deciderà di privarsi definitivamente di un giocatore che, nonostante le difficoltà incontrate, è unanimemente riconosciuto come un prospetto di grande futuro.