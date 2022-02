L’ex calciatore: «Per la lotta scudetto c’è anche il Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruno Giordano, l’ex attaccante di Napoli e Lazio è intervenuto ai microfoni de ‘Il Mattino’ per parlare dell’appassionante lotta Scudetto:

«Il Napoli c’è. Il problema sono stati gli infortuni, a Cagliari è stato pagato il prezzo per questo. Non puoi sempre spremere gli stessi calciatori. Puoi farlo nel breve termine, ma poi il prezzo lo paghi. Il campionato è equilibrato, la lotta scudetto sarà intorno agli 84-85 punti anche perché per la prima volta non ci sono ancora già squadre retrocesse. La Salernitana è il Genoa possono credere alla permanenza in Serie A».