L’ex arbitro: «In Torino Inter uno degli errori più gravi del campionato»

Le parole dell’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto alla trasmissione radiofonica 1 Football Club

Le parole dell’ex arbitro Mauro Bergonzi, intervenuto alla trasmissione radiofonica 1 Football Club. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese da Calcio in Pillole:

«La gara è stata diretta da Guida che è un arbitro internazionale anche molto bravo. In questa stagione stava andando molto bene, ma ieri sera hanno fatto davvero un disastro sia lui che Massa al Var. L’episodio del contatto da rigore tra Ranocchia e Belotti è ingiustificabile. L’errore è un errore enorme, da catalogare sicuramente come uno degli sbagli più gravi dell’intero campionato. Siamo in un momento decisivo della stagione e gli arbitri non possono non essere all’altezza. La prossima settimana c’è il derby di Roma e Inter-Fiorentina, dopo la sosta addirittura Juve-Inter, non si possono commettere errori».