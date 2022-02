L’ex arbitro: «Derby? Avrei fischiato fallo su Giroud»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il commento dell’ex arbitro Mauro Bergonzi, sull’episodio arbitrale del Derby di Milano che ha fatto discutere

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro, Mauro Bergonzi. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com:

CONTATTO GIROUD-SANCHEZ – «Non creiamo confusione, quella è una situazione soggettiva. Per me era fallo, lo avrei dato. In ogni momento della partita i falli hanno un peso diverso, anche se Giroud prende la palla dà comunque un colpo al collo di Sanchez, ma lo penso io. E’ una situazione soggettiva. Il VAR lì non deve intervenire, non c’è chiaro ed evidente errore, perché è una decisione dell’arbitro».