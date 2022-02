L'ex allenatore di Giroud: «Le altre squadre si lamentavano perché era troppo forte. Quando è tornato dopo la Nazionale...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’intervista a Francis Martinez, allenatore e poi presidente del club calcistico di Froges, dove è partita l’avventura di Olivier Giroud. Le sue parole, raccolte da gianlucadimarzio.com:

«Con noi ha iniziato, ma si vedeva che era di un altro pianeta. A volte le squadre avversarie si lamentavano perché era troppo forte, segnava a raffica e non c’era partita. Era introverso e chiuso. Ma è sempre riuscito a parlare con i piedi. Un giorno, dopo le prime convocazioni con la nazionale, è venuto qui da noi e ha iniziato a regalare magliette della Francia a tutti. Non immagina i bambini come erano contenti. È uno di quei momenti che porto con me».