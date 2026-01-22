Letizia scherza: «Chi pensava ad un Furlani ai titoli di coda dovrà ripassare un’altra volta. Sul rifinanziamento…»

Letizia, noto giornalista, ha smentito nettamente le voci di un possibile addio di Giorgio Furlani dal Milan: le sue dichiarazioni

Le voci di un possibile terremoto societario in casa rossonera vengono spente con decisione. Il passaggio finanziario che porterà il Milan a salutare definitivamente il fondo Elliott non deve essere letto come un momento di crisi, bensì come una manovra di pura efficienza economica.

Secondo quanto analizzato dal giornalista Francesco Letizia su Sportitalia, la stabilità del management è fuori discussione e ogni speculazione su “cacciate” o ribaltoni è priva di fondamento.

La verità sul rifinanziamento: l’analogia del mutuo

Letizia chiarisce la natura dell’operazione tra RedBird e Manulife Comvest:

Una “surroga” societaria: L’operazione non è una rottura traumatica, ma una mossa logica finalizzata a risparmiare milioni di euro. Proprio come un privato cittadino sceglie di cambiare banca per il mutuo di casa per ottenere tassi di interesse più bassi , Cardinale sta facendo lo stesso per il debito del club.

L’operazione non è una rottura traumatica, ma una mossa logica finalizzata a risparmiare milioni di euro. Proprio come un privato cittadino sceglie di cambiare banca per il mutuo di casa per ottenere , Cardinale sta facendo lo stesso per il debito del club. Nessun cambio di rotta: Non ci sono segnali politici o cambiamenti di visione. La proprietà RedBird è pienamente soddisfatta dei risultati aziendali ottenuti finora e intende proseguire nel segno della continuità.

Management: Furlani confermato, Calvelli è un “plus”

L’assetto dirigenziale del Milan non subirà stravolgimenti, ma solo innesti di qualità: