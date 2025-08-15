Leoni andrà a giocare al Liverpool per circa 35 milioni di euro. La rivelazione di Fabrizio Romano sul centrale classe 2006

Il nome di Leoni, giovane talento emergente nel panorama calcistico, sta infiammando il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi visto il suo passaggio imminente al Liverpool per circa 35 milioni. Con il suo trasferimento imminente all’estero, si riapre la discussione sulle occasioni di mercato perse dai club italiani. Come sottolineato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, ciò che sorprende è la facilità con cui, solo un anno fa, il giocatore avrebbe potuto essere acquisito.

Secondo le informazioni riportate, il giovane difensore, all’epoca poco più di una scommessa, era disponibile per una cifra decisamente abbordabile: circa 6 milioni di euro. Un’operazione alla quale aveva puntato con decisione il Parma, dimostrando una notevole lungimiranza. Ma, cosa ancora più sorprendente, l’affare era stato proposto a numerosi club di Serie A, inclusi alcuni top team come il Milan e altre squadre blasonate.

Incredibilmente, nessuna delle grandi del nostro campionato ha voluto affondare il colpo. I rossoneri, notoriamente attenti ai giovani talenti, sembrano aver lasciato cadere l’occasione, preferendo concentrarsi su altri profili. Oggi, a distanza di un anno, il valore del giocatore è schizzato alle stelle, e la sua partenza verso un campionato straniero è la conseguenza diretta di quell’immobilismo.

La situazione di Leoni è l’ennesimo esempio di come il calcio italiano, a volte, fatichi a scommettere su giocatori promettenti quando i prezzi sono ancora accessibili. Invece di lamentarsi oggi per la “fuga” dei talenti, i club dovrebbero riflettere sulle scelte fatte in passato. Leoni si poteva prendere prima, e la sua parabola ascendente rappresenta un monito per tutte le squadre che non hanno saputo cogliere l’opportunità. Un’occasione persa che, con ogni probabilità, costerà molto di più nel prossimo futuro.