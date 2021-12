Leonardo: «Ibrahimovic ds del Psg? Il silenzio è la risposta migliore»

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, risponde a Zlatan Ibrahimovic circa le affermazioni riportate nel libro”Adrenalina”

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, risponde a Zlatan Ibrahimovic circa le affermazioni riportate nel libro”Adrenalina”. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

«Se non rinnovo il contratto con il Milan, verrò al PSG e ripristinerò l’ordine nella tua squadra. Nasser ha riso, ma non ha detto di no”. In merito Leonardo ha così reagito: “Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa a rispondergli. Non voglio rispondergli. Si è proposto come direttore sportivo del PSG? Il silenzio è la risposta migliore»