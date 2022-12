Leonardi sul caso plusvalenze: «La giustizia sportiva va rivista…». Le parole dell’ex dirigente

Pietro Leonardi ha parlato ai microfoni di TMW del caso plusvalenze. Ecco le parole dell’ex dirigente:

«Partendo dal presupposto che la Juve e i club possano dimostrare la loro innocenza, dico che non c’è uniformità. Porto in ballo la mia vicenda, con situazioni ancora in essere con la Procura di Parma ho ricevuto la radiazione e poi non c’era nulla. La giustizia sportiva va rivista. Se non si hanno elementi, la giustizia sportiva non deve accelerare. Nel caso se ci sono rischi si sospenda, poi si proceda dopo che i vari procedimenti, penale e civile, sono conclusi»