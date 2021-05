Legrottaglie: «Juve penalizzata. Ibra? Quando l’ho affrontato è stato un incubo»

Legrottaglie: «Juve, hai la pancia piena. È ora di capire cosa». Le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero

Nicola Legrottaglie è stato intervistato da Gazzetta.it in avvicinamento a Juve-Milan.

CHI RISCHIA DI PIU’ – «Il Milan paga la stagione a livello psico-fisico, mentre la Juve deve stare attenta al calendario. Alla terz’ultima affronta l’Inter ed è costretta a vincere. La vedo penalizzata».

MARCARE RONALDO O IBRAHIMOVIC – «Dico Cristiano, perché tutte le volte che ho affrontato Ibrahimovic è stato un incubo. Magari anche Ronaldo mi farebbe girare la testa, ma tenderei ad evitare sempre uno come Zlatan…».

RONALDO – «Ronaldo è una macchina da gol, ma non basta. Il risultato arriva col sacrificio di tutti e non col talento di uno solo. È ora di capire che non basta comprare i campioni per vincere».