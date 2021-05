Lega Serie A, il curioso dato relativo al Milan in vista della Juve

Juve e Milan per un posto in Champions. La gara dello Stadium vale più di 3 punti, il dato statistico

Juve e Milan per un posto in Champions. La gara dello Stadium vale più di 3 punti e per i rossoneri, in caso di sconfitta, potrebbe esserci un dato negativo che manca da più di un anno.

Come riporta la Lega Serie A: «Il Milan ha perso l’ultima trasferta di campionato e potrebbe mancare il successo per due gare esterne di fila per la prima volta dal febbraio 2020, nelle ultime due trasferte prima del primo lockdown».