Lega Serie A, Bonomi rinuncia: «Devo pensare all’industria italiana»

Carlo Bonomi, presidente di Confidustria e candidato alla presidenza della Leag di Serie A, ha annunciato la sua rinuncia

«Il mio dovere istituzionale in un momento straordinario come questo – spiega in una nota – non può che concentrarsi solo sulla difesa degli interessi del sistema industriale italiano. Per questo ho comunicato ai club della Lega Calcio che mi è impossibile accogliere la richiesta che mi era stata rivolta di assumerne la presidenza. Naturalmente, Confindustria resterà sempre disponibile a qualunque contributo sia volto a ridare al sistema calcio il ranking finanziario e manageriale che gli spetta in Europa»