Lega, Dal Pino potrebbe denunciare i sette club che ne hanno chiesto le dimissioni

Dal Pino passa all’attacco e potrebbe denunciare i sette club di Serie A che ne hanno chiesto le dimissioni da presidente della Lega

Nella giornata di ieri è scoppiato il terremoto in Lega dopo che 7 club di Serie A (Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) hanno inviato una lettera all’a.d. De Siervo chiedendo le dimissioni di Paolo Dal Pino dal ruolo di presidente.

Come riportato dal Corriere della Sera, però, l’attuale numero uno della Lega non avrebbe nessuna intenzione di dimettersi e anzi ora potrebbe passare all’azione mettendo in gioco i suoi avvocati e non escludendo anche una denuncia per diffamazione ai 7 club coinvolti nella vicenda.