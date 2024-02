Leao scatenato in Milan Atalanta, Serafini: «Sarebbe come Mbappé se facesse questa cosa. E sull’esultanza…»

Leao scatenato in Milan Atalanta, Serafini: «Sarebbe come Mbappé se facesse…». L’analisi ed il punto del giornalista e scrittore

Luca Serafini ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24, commentando la grande prestazione offerta da Rafael Leao in Milan Atalanta.

LEAO – «Credo che quell’esultanza non fosse polemica, perché anche a Leao non può andare bene di stare 5 mesi senza segnare in Serie A. Ultimamente qualche stoccatina di Pioli e dei compagni devono averlo svegliato. Leao è lo specchio di questa squadra: sono più le potenzialità inespresse che quelle espresse e più i limiti che sono stati evidenziati, ma – come la squadra – ha fatto vedere di avere delle doti e delle possibilità enormi. Se la sua continuità fosse quella espressa nei 90′ contro l’Atalanta e non quella indolente a Monza e Rennes, Leao sarebbe ai livelli di Mbappé. Le critiche lo devono incentivare e non stizzirlo: i tifosi si aspettano sempre un grande Leao. È vero che non può esserlo sempre, ma nemmeno essere un giocatore che per 5 mesi non segna in Serie A… Lui aveva detto che era un calciatore da 20 gol all’anno, probabilmente non lo sarà: deve avere continuità nella partita. Nella sfida di domenica scorsa ha giocato benissimo, oltre al gol: a Rennes con un gol bello e fortunoso non ha comunque convinto perché è stato indisponente nei 90’».

