Leao risponde sul paragone con Mbappé: «Già a 18 anni mi hanno messo questa pressione, mi ha fatto male perché...»

L’attaccante e numero 10 del Milan, Rafael Leao, ha risposto così sul paragone tra lui e la stella del PSG Kylian Mbappé

(Inviato alla Mondadori) – Intervenuto nel corso della presentazione del proprio libro dal titolo “Smile” alla Mondadori al Duomo di Miliano, l’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha risposto così in merito ai paragoni tra lui e Kylian Mbappé che venivano fatti già dal suo arrivo al Lille.

LILLE – «È stata una decisione difficile per me. Mi ha aiutato a crescere però come uomo, mi ha portato fino qua. Mbappé portoghese? Avevo 18/19 anni, mi hanno messo subito questa pressione che mi ha fatto rimanere male perché avevo bisogno di adattarmi al nuovo campionato».

