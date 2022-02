Leao racconta: «Ecco cosa è stato importante per la mia crescita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafael Leao ha parlato a Milan Tv a due giorni dalla sfida contro l’Udinese a San Siro: le sue dichiarazioni

SUL SUO MOMENTO: «Voglio continuare così, a fare bene, per aiutare la squadra fino alla fine della stagione e penso che la fiducia dei miei compagni e di tutti quelli che lavorano con me è stata importante per la mia crescita».