Leao, irrompe il PSG: pronti 70 milioni per il Milan. Resistenza rossonera, i club per ora fa muro

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport il PSG avrebbe in canna un’offerta da 70 milioni per il Milan e una da 6 milioni a stagione per Rafael Leao. La prima reazione del club rossonero è stata però ferma e condivisa: nessuna intenzione di cedere e anche il giocatore non ha manifestato interesse.

Il giocatore ad oggi vuole solo mettersi alle spalle l’incubo Sporting: a gennaio il suo vecchio club ha chiesto di bloccargli un quinto dello stipendio milanista, forte delle sentenze portoghesi che hanno quantificato un danno di 16,5 milioni per quella fuga del 2018. I legali italiani di Rafael hanno ottenuto di congelare quei soldi, ma il 7 aprile il Tribunale di Milano tornerà ad esprimersi al riguardo: perciò è in corso un delicato lavoro diplomatico per arrivare ad una transazione extragiudiziale con lo Sporting, in cui anche il Lille è disposto a fare la sua parte.

E il Milan conta di chiudere questa corsa contro il tempo con un accordo che sia, poi, il preludio al rinnovo dell’attaccante. Ora Leao è legato sino al 2024, mentre Maldini e Massara puntano a spostare il limite sino al 2026. Ovviamente la strategia rossonera dipende proprio dall’esito di questo caso. L’eventuale sacrificio del portoghese fatalmente porterebbe a reinvestire quei soldi. Attenzione, però. Al Lille spetterebbe il 15 per cento del transfer: per intendersi nelle casse milaniste resterebbero poco meno di 60milioni. Un motivo in più per tenere duro…